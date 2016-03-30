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أحد الركاب: خاطف الطائرة لم يتعرض لنا خلال الرحلة إلى قبرص

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أحد الركاب: خاطف الطائرة لم يتعرض لنا خلال الرحلة إلى قبرص أحد الركاب: خاطف الطائرة لم يتعرض لنا خلال الرحلة إلى قبرص
روى محمد طنطاوى، أحد العائدين من حادث الطائرة المختطفة، تفاصيل اختطاف الطائرة، موضحاً ان سيف الدين مصطفى خاطف الطائرة، لم يتحدث مع أى راكب، وفور الهبوط بقبرص طالب المصريين بالنزول.

وقال "طنطاوى" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، مقدمة برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، :" بعد 10 دقائق من تحرك الطائرة جمع المضيف التذاكر، ووجدنا أن الطائرة فى اتجاهها لقبرص".

وتابع:" الخاطف لم يتعرض لأى من الركاب طوال الرحلة، وطاقم الطائرة نفذ جميع طلباته، كما أن الركاب كانوا يتمتعون بروح عالية، وكان هناك تعاون كبير من طقم الطائرة ".

-بالفيديو.. الركاب المحررون بعد وصولهم مطار القاهرة.. نشكر طاقم الطائرة تعاملوا مع الخاطف كأطباء نفسيين.. وأحد العائدين: "كنا قاعدين زى الأسود وعرفت يعنى إيه كلمة مصرى".. وآخر: "تجربة الخطف لذيذة"
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مصر 365

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