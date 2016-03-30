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وزير الداخلية يبحث مع نظيره الألمانى سبل التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب

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وزير الداخلية يبحث مع نظيره الألمانى سبل التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب وزير الداخلية يبحث مع نظيره الألمانى سبل التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب
يستقبل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، نظيره الألمانى "توماس دى ميزير"، حيث يتناول اللقاء سبل تكثيف التعاون الأمنى بين البلدين، والتعاون فى محاربة الإرهاب، وأمن المطارات وموضوع الهجرة.

ومن المقرر، أن يوقع وزير الداخلية الألمانى مع وزير الداخلية المصرى اللواء مجدى عبد الغفار اتفاقية تعاون أمنى بين وألمانيا.


>- وزير داخلية ألمانيا يزور مصر غدا ويلتقى السيسي ويلقى محاضرة بجامعة الأزهر

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مصر 365

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