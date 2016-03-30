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رئيس برلمانية "النور": "زعلان علشان إسكندرية متذكرتش فى برنامج الحكومة"

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رئيس برلمانية "النور": "زعلان علشان إسكندرية متذكرتش فى برنامج الحكومة" رئيس برلمانية "النور": "زعلان علشان إسكندرية متذكرتش فى برنامج الحكومة"
قال أحمد خليل خير الله عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن بيان جاء مطابقاً للواقع الذى نعيشه حالياً، ويتماشى مع خطورة المرحلة الحالية، وهذا ما يؤكد أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وحكومته يعيشون على أرض الواقع وليسوا بمعزل عن الشعب.

وأشار خير الله، لـ"اليوم السابع" إلى أنه يتمنى عدم المساس بمحدودى الدخل كما نص البرنامج وألا يتضرروا من الإجراءات العاجلة التى ستتخذها الحكومة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، مضيفاً أنه "زعلان" لعدم ذكر محافظة الإسكندرية فى البيان ضمن المحافظات التى سيقام بها عدد من المشروعات القومية والاستثمارية الكبرى، وخاصة إنها تعانى العديد من المشاكل والقضايا الهامة.

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