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خبير أمنى لـ"خالد صلاح":خاطف الطائرة طلب الإفراج عن متهمين بالتمويل الأجنبى

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خبير أمنى لـ"خالد صلاح":خاطف الطائرة طلب الإفراج عن متهمين بالتمويل الأجنبى خبير أمنى لـ"خالد صلاح":خاطف الطائرة طلب الإفراج عن متهمين بالتمويل الأجنبى
كشف العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولى، عن أن مختطف الطائرة "إيرباص" التابعة لشركة للطيران، طلب الإفراج عن بعض المتهمين فى قضايا التمويل الأجنبى، مشددا على ضرورة التركيز على هذا المطلب بالتحديد ودراسته.

وأوضح "صابر"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أن الطائرة المحررة "إيرباص" من النوع متوسطة المدى، ولن تخرج لمسافات طويلة، وهذا يعطى مؤشر بأن الطائرة كان عليها أن تهبط فى مكان قريب.

وتساءل خبير مكافحة الإرهاب الدولى، :"لماذا لم يتحدث أحد فى المشاكل الأمنية فى مطار بروكسل ونتجت عنها ضحايا؟ لماذا مصر؟".


>- راكب مُحرر يكشف لـ"خالد صلاح" كواليس اختطاف الطائرة وتفاصيل رحلتهم لقبرص
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>- خالد صلاح لمختطف الطائرة: "حسبى الله ونعم الوكيل فيك لأنك دفعت بلدك كتير"
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مصر 365

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