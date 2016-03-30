رواد فيس بوك يتدالون قصة شاب بريطانى التقط "سيلفى" ضاحك مع مختطف الطائرة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام الأجنبية صورة الشاب البريطانى "بين اينز" الذى التقط "سيلفى" إلى جانب المصرى "سيف الدين مصطفى" مختطف الطائرة المصرية أثناء احتجازه ضمن رهائن الطائرة.

وكان الشاب البريطانى "26 عاما" من بين أخر 4 رهائن بالطائرة من حملة جنسيات أجنبية غير مصرية، مدفوعاً بولعه بالهزل والمزاح اقترب "اينز" المقيم بمدينة "أبردين" الاسكتلندية من "مصطفى" الذى كان يضع حزام ناسف اتضح زيفه لاحقاً، مطالبا أياه بالتقاط صورة سيلفى، ظهر فيها الشاب البريطانى ضاحكاً إلى جانب مختطف الطائرة "مصطفى".

وكشفت وسائل الاعلام عن قيام "اينز" بإرسال الصورة إلى أصدقائه، ليعلمهم أنه محتجز كرهينة فى إطار مازح أكده السيلفى الضاحك له إلى جانب مختطف الطائرة.

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