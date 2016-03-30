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نجيب ساويرس عن حادث "اختطاف الطائرة": "رجعنا نضحك على مصايبنا"

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نجيب ساويرس عن حادث "اختطاف الطائرة": "رجعنا نضحك على مصايبنا" نجيب ساويرس عن حادث "اختطاف الطائرة": "رجعنا نضحك على مصايبنا"
علق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على حادث اختطاف الطائرة المصرية، أمس الثلاثاء، مؤكدا أنه شكل عودة لضحك المصريين على مصائبهم.

وقال "ساويرس"، فى تغريدة على حسابه الرسمى على موقع "تويتر ": "شفتوا بذمتكم شعب دمه أخف مننا.. كم النكت على خطف الطيارة مش معقول.. رجعنا نضحك على مصايبنا".

ودخل ساويرس فى نقاش مع عدد من متابعيه، الذين جاءت ردود أفعالهم متماشية مع الحدث، وقالت إحدى المتابعين: "المصيبة نفسها كوميدية أصلا.. أحد الركاب بيقول كانت تجربة لذيذة ما بتحصلش غير مرة فى العمر.. مانضحكش ازاي يعنى".

نجيب ساويرس (1)

نجيب ساويرس (2)

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