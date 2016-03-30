ليه بتنسى يا صغير.. دراسة أمريكية: الوسائل التكنولوجية تضعف ذاكرة الشباب

النسيان من الأعراض التى أصبحت منتشرة بين الشباب فى الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك للعديد من العوامل منها استخدام عدد من الأشياء فى نفس الوقت كالهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

وكشفت دراسة أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا فى الولايات المتحدة أن الشباب أصبحوا يعانون من النسيان بشكل متزايد، ويرجع ذلك لفعلهم عدد من الأشياء فى نفس الوقت واستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وغيرها من الأدوات فى وقت واحد، وهو ما يمنع تخزين المعلومات بشكل صحيح، لأن الحُصين (وهو جزء حيوى من الدماغ مسئول عن تشكيل ذكريات جديدة)، ويتم استخدامه بشكل أقل عندما يكون الشخص فى حيرة أو عدم تركيز.

وأشار التقرير إلى أن أداء المخ فى سن العشرين يكون أفضل من أى مرحلة عمرية أخرى، سواء فى تذكر الأسماء الجدد أو القيام بالحساب الذهنى، ومع ذلك هناك واحد من كل سبعة لديهم صعوبة فى تذكر الأشياء.

وأظهرت دراسة حديثة أن معدل عدد أخطاء الذاكرة التى يقوم بها البالغين يصل إلى 6 مرات فى الأسبوع، ومنها على سبيل المثال وضع برطمان القهوة فى الثلاجة، وذلك بغض النظر عن العمر والجنس والذكاء.

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