أخبار عاجلة

الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ليه بتنسى يا صغير.. دراسة أمريكية: الوسائل التكنولوجية تضعف ذاكرة الشباب

Google+ Print
ليه بتنسى يا صغير.. دراسة أمريكية: الوسائل التكنولوجية تضعف ذاكرة الشباب ليه بتنسى يا صغير.. دراسة أمريكية: الوسائل التكنولوجية تضعف ذاكرة الشباب
النسيان من الأعراض التى أصبحت منتشرة بين الشباب فى الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك للعديد من العوامل منها استخدام عدد من الأشياء فى نفس الوقت كالهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

وكشفت دراسة أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا فى الولايات المتحدة أن الشباب أصبحوا يعانون من النسيان بشكل متزايد، ويرجع ذلك لفعلهم عدد من الأشياء فى نفس الوقت واستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وغيرها من الأدوات فى وقت واحد، وهو ما يمنع تخزين المعلومات بشكل صحيح، لأن الحُصين (وهو جزء حيوى من الدماغ مسئول عن تشكيل ذكريات جديدة)، ويتم استخدامه بشكل أقل عندما يكون الشخص فى حيرة أو عدم تركيز.

وأشار التقرير إلى أن أداء المخ فى سن العشرين يكون أفضل من أى مرحلة عمرية أخرى، سواء فى تذكر الأسماء الجدد أو القيام بالحساب الذهنى، ومع ذلك هناك واحد من كل سبعة لديهم صعوبة فى تذكر الأشياء.

وأظهرت دراسة حديثة أن معدل عدد أخطاء الذاكرة التى يقوم بها البالغين يصل إلى 6 مرات فى الأسبوع، ومنها على سبيل المثال وضع برطمان القهوة فى الثلاجة، وذلك بغض النظر عن العمر والجنس والذكاء.


>احذر.. النسيان وضعف التركيز والذاكرة دليل اضطراب وخلل بالمخ
>أستاذ مخ وأعصاب يوضح أعراض ونصائح ضعف الذاكرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365