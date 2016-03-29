أخبار عاجلة

الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - السعودية والإمارات يتعادلان ويصعدان سويا للمرحلة النهائية من التصفيات

Google+ Print
بالفيديو - السعودية والإمارات يتعادلان ويصعدان سويا للمرحلة النهائية من التصفيات بالفيديو - السعودية والإمارات يتعادلان ويصعدان سويا للمرحلة النهائية من التصفيات

تعادل منتخبي السعودية والإمارات بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا 2019 وكأس العالم 2018.

السعودي تقدم في الدقيقة الـ 24 عن طريق تيسير الجاسم، لينتهي الشوط الأول بتقدم السعودية بهدف مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني، تعادل أصحاب الأرض المنتخب الإماراتي عن طريق عمر عبد الرحمن "عموري" في الدقيقة الـ 52، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تعادل الفريقين رفع رصيد السعودية للنقطة الـ 20 في صدارة الترتيب، في حين ارتفع رصيد الإمارات للنقطة الـ 17 في المركز الثاني.

وبتلك النتيجة، تأهل الفريقان للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس أسيا وكأس العالم.

وفي مباراة أخرى، فاز منتخب فلسطين على نظيره تيمور الشرقية بسبعة أهداف مقابل لا شئ، ليرتفع رصيد الفدائي للنقطة الـ 12 في المركز الثالث من المجموعة ذاتها، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للتأهل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد