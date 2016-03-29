بالفيديو - السعودية والإمارات يتعادلان ويصعدان سويا للمرحلة النهائية من التصفيات

تعادل منتخبي السعودية والإمارات بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا 2019 وكأس العالم 2018.

المنتخب السعودي تقدم في الدقيقة الـ 24 عن طريق تيسير الجاسم، لينتهي الشوط الأول بتقدم السعودية بهدف مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني، تعادل أصحاب الأرض المنتخب الإماراتي عن طريق عمر عبد الرحمن "عموري" في الدقيقة الـ 52، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تعادل الفريقين رفع رصيد السعودية للنقطة الـ 20 في صدارة الترتيب، في حين ارتفع رصيد الإمارات للنقطة الـ 17 في المركز الثاني.

وبتلك النتيجة، تأهل الفريقان للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس أسيا وكأس العالم.

وفي مباراة أخرى، فاز منتخب فلسطين على نظيره تيمور الشرقية بسبعة أهداف مقابل لا شئ، ليرتفع رصيد الفدائي للنقطة الـ 12 في المركز الثالث من المجموعة ذاتها، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للتأهل.