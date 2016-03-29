بالصور.. سقوط عصابة سرقة المنازل باستخدام المفاتيح الاصطناعية فى أسوان

ألقت مباحث قسم أول أسوان، تحت إشراف العميد محمود عوض، رئيس إدارة البحث الجنائى، القبض على طالبين، يستخدمان المفاتيح الاصطناعية فى التسلل إلى المنازل وسرقتها.

تفاصيل الواقعة، بدأت بوصول معلومات للرائد محمود الباجا، والرائد عصام الشناوى، والنقيب أحمد هجرسى، ضباط مباحث قسم أول أسوان، عن قيام طالب يدعى "عماد.ع" 20 سنة، وطالب آخر يدعى "خالد.م" 19 سنة، بارتكاب العديد من وقائع سرقات المساكن بدائرة قسم أول أسوان، باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع.

وبإخطار اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، كلف العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، بسرعة ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع السرقات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تمكنت القوة الأمنية من القبض عليهما.

وبمواجهة المتهمان، اعترفا بارتكابهما وقائع سرقة 14 جهاز لاب توب، و4 كاميرا تصوير، و6 هواتف محمولة وشاشة تليفزيون وجهاز ريسيفر، ومجموعة من المشغولات الذهبية، ومبلغ مالى 6300 جنيهاً، وبإرشادهما تم ضبط جميع المسروقات عدا المبالغ المالية، أقرا بإنفاقها على متطلباتهم الشخصية، كما تم ضبط عدة مفاتيح مصطنعة وبعض الأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطهما الإجرامى.

كلفت إدارة البحث الجنائى، بتطوير مناقشة المتهمين لبيان ما ارتكباه من وقائع أخري مماثله، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

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