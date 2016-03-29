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ضبط 9 الاف مخالفة مرورية ورصد 4 سائقين تحت تأثير المخدرات بالقاهرة

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ضبط 9 الاف مخالفة مرورية ورصد 4 سائقين تحت تأثير المخدرات بالقاهرة ضبط 9 الاف مخالفة مرورية ورصد 4 سائقين تحت تأثير المخدرات بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور من ضبط 9408 مخالفة مرورية تنوعت ما بين السير فى عكس الاتجاه والانتظار فى الممنوع والسير بدون لوحات معدنية.

كما رصدت الحملة المرورية التى استمرت 24 ساعة من رصد 4 حالات تبين قيادتهم للسيارات أثناء تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة.

وتكثف الإدارة من حملاتها المرورية أعلى المحاور والطرق والميادين لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ورصد مخالفات الدراجات البخارية وسيارات النقل الثقيل.


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