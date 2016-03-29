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أمريكا وحلفاؤها: تجارب إيران الصاروخية “تتحدى” قرار مجلس الأمن

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أمريكا وحلفاؤها: تجارب إيران الصاروخية “تتحدى” قرار مجلس الأمن أمريكا وحلفاؤها: تجارب إيران الصاروخية “تتحدى” قرار مجلس الأمن

أرشيفية

قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في خطاب مشترك اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء إن إيران تحدت بإطلاقها صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيد الاتفاق النووي التاريخي المبرم العام الماضي.

وبحسب رويترز قال الخطاب المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى المندوب الإسباني لدى الأمم المتحدة رومان أويارزون مارشيسي والأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون إن تجارب الصواريخ الباليستية التي أجرتها إيران في الفترة الأخيرة شملت صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية و”لا تتسق مع” قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر العام الماضي بل و”تتحداه”.

وذكر الخطاب أن الصواريخ المستخدمة في عمليات الإطلاق الأخيرة “قادرة بشكل أساسي على حمل أسلحة نووية”.

وطلب الخطاب أيضا من مجلس الأمن بحث “ردود مناسبة” على عدم وفاء طهران بتعهداتها وحث الأمين العام على تقديم تقرير بشأن الأنشطة الصاروخية الإيرانية غير المتسقة مع القرار 2231.

 

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