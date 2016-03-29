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وزير الخارجية: تحقيقات مقتل "ريجينى" لن تنتهى إلا بتقديم الجناة للمحاكمة

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وزير الخارجية: تحقيقات مقتل "ريجينى" لن تنتهى إلا بتقديم الجناة للمحاكمة وزير الخارجية: تحقيقات مقتل "ريجينى" لن تنتهى إلا بتقديم الجناة للمحاكمة
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن حادث مقتل الطالب الإيطالى "جوليو ريجينى" فى القاهرة، ضخم وكانت له تداعيات كبيرة على المستوى الدولى، مشيراً إلى أن الحادث لا يتخطى كونه "واقعة فردية"، مضيفاً أن التحقيقات مستمرة فى قضية مقتل "ريجينى"، ولن تنتهى إلا بتقديم الجناة للمحاكمة.

وأضاف "شكرى" فى حواره مع الإعلامى شريف عامر، أن هناك فريق إيطالى متواجد فى حتى الآن لمتابعة تطورات مقتل "ريجينى"، موضحاً أن الإعلان عن القبض على العصابة المتورطة فى سرقة أجانب، تطور مهم ولكن هناك خيوطاً أخرى يتم العمل على كشفها، وأن وزارة الداخلية أخبرته بتفاصيل بيانها عن هذه العصابة قبل إصداره بشكل رسمى.

وأشار إلى أن العلاقات مع إيطاليا تأثرت على مستوى الرأى العام لكنها وثيقة بين المؤسسات وعلى المستوى الرسمى، وتابع إنه لا يخلو مجتمع من تجاوزات ولا يجوز التعميم فى التعامل مع أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مؤكداً أن الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر يتم تصويرها للاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة على غير حقيقتها، مشيراً إلى وجود أطراف مشتركة ما بين دول وتنظميات تسعى لتضخيم الأوضاع داخل البلاد.

وأوضح شكرى أن مصر ليس لديها ما تخفيه سواء على المجتمع الداخلى أو الخارجى، لأننا نسير وفق مبادئ القانون، مؤكداً أن هناك خبراء روس متواجدون فى المطارات المصرية لضمان عودة السياحة الروسية، وتابع "كنا نتوقع تفهماً أكثر من الجانب الروسى بعد حادث الطائرة الروسية فى سيناء.


>بالصور.. "اليوم السابع" ينفرد بأول حوار مع أقارب المتهم الرئيسى بمقتل الشاب الإيطالى.. شقيقته: "طول عمره سكته شمال".. زوجته:"أحضر الحقيبة قبل يومين من مقتله وقال دى نصيبى من السرقة ومانعرفش تخص مين"

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