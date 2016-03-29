خالد صلاح لمختطف الطائرة: "حسبى الله ونعم الوكيل فيك لأنك دفعت بلدك كتير"

أعرب الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، عن استياءه بسبب اختطاف طائرة تابعة لشركة مصر للطيران على يد "مختل عقليًا" وهبوطها فى قبرص، صباح اليوم الأحد.

وقال خالد صلاح، عبر برنامجه "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار، موجهًا حديثة لمختطف الطائرة سيف الدين مصطفى "حسبى الله ونعم الوكيل فيك يا سيف يا مصطفى لأنك دفعت بلدك كتير جداً بسبب اللى عملته".

وأضاف خالد صلاح، أن هناك مختلين داخل الدولة يمكن أن يقودوا الدولة إلى نتائج مخزية، متسائلًا "هو إحنا ليه حظنا سيئ للدرجة دى؟، عمالين نلملم أشلاء الطائرة الروسية تلطلعنا أزمة الشاب الإيطالى ريجينى، ثم أزمة اختطاف الطائرة المصرية فى قبرص".

وأشار إلى أنه رغم ردود الفعل وشهادات العالم أن التعامل مع أزمة اختطاف الطائرة المصرية فى قبرص تم بنجاح، إلا أن النتائج مؤسفة فى النهاية ومأساوية، سواء بتعليق الرحلات الجوية إلى مصر أو تهديد السياحة المصرية.

- فضائية العربية تنشر صورة لخاطف الطائرة المصرية مرتديا حزاما ناسفا

>

- بالصور.. الرحلة "181 طيران" فى 10 مشاهد من تحويل المسار إلى شكوك عاطفية وسياسية.. تضارب حول هوية المختطف استمر لساعات قبل الإعلان عن اسم سيف الدين مصطفى .. والإفراج عن المصريين يزيد غموض الموقف

>

-الخارجية القبرصية تؤكد: خاطف الطائرة المصرية سيف الدين مصطفى

>

- الخارجية القبرصية:لا يوجد تأكيد رسمى حتى الآن حول دوافع مختطف الطائرة

>

- تضارب معلوماتى حول هوية خاطف الطائرة المصرية.. المتحدث الرئاسى لـ"CNN": خاطف الطائرة يدعى سيف الدين مصطفى ويعمل مدرسا للتاريخ.. ومصادر: إبراهيم سماحة ضمن المختطفين.. والخاطف يطلب الإفراج عن سجناء بمصر

>

- وزير الطيران: نتحفظ على الكشف عن معلومات بحادث الطائرة حفاظا على المختطفين

>

- تفاصيل مؤتمر وزير الطيران حول اختطاف الطائرة المصرية.. شريف فتحى: رحلة خاصة تقلع بعد ساعة لإعادة المختطفين من قبرص.. ويؤكد: لم تتحدد مطالب خاطف الطائرة حتى الآن.. والطاقم و4 ركاب مازالوا محتجزين

>

- بالفيديو.. وزير الطيران يرفض الإفصاح عن جنسية الخاطف واسمه وجنسيات المفرج عنهم

>

- مجلس الوزراء يعتذر لإبراهيم سماحة بعد ورود اسمه بالخطأ فى أزمة الطائرة

>

- ضبط 3 ركاب بمطار القاهرة يشتبه فى علاقتهم بخاطف الطائرة المصرية

>

- خاطف الطائرة المصرية طلب التحدث إلى طليقته القبرصية

>

- الرئيس السيسى يتابع أولا بأول موقف الطائرة المختطفة

>

- ننشر أول فيديو لطائرة مصر للطيران المختطفة بقبرص بعد تغيير مسارها

>

- اختطاف طائرة تابعة لمصر للطيران وهبوطها فى مطار لارناكا بقبرص (تحديث)

>

- مصادر بالمطار: فقدان الاتصال بطائرة متجهة من برج العرب لمطار القاهرة

>

خالد صلاح يفتح ملف تأمين المطارات فى "على هوى مصر"

>