"الداخلية": خاطف الطائرة يخضع للتحقيقات بقبرص وليس له نشاط سياسى

أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، أن خاطف الطائرة سيف الدين مصطفى، يخضع الآن للتحقيقات من قبل السلطات القبرصية، مضيفاً:" أجبرنا على تناول دوائه قبل صعود الطائرة، وليس له أى نشاط سياسى وضده معلومات جنائية وبعض الأحكام".

وأوضح مساعد وزير الداخلية، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، مقدمة برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه يتم تفتيش جميع الركاب فى المطارات، سواء الحقائب أو المتعلقات الخاصة بهم، وأحيانًا أحذيتهم، من أجل مصلحة الركاب وحفاظاً على أرواحهم.

وقال عبد الكريم إن عملية التفتيش تتم بدقة عالية جداً على مرحلتين، الأولى عبر البوابات والثانية فور دخولهم صالة الرحيل.

-"الداخلية": نفتش جميع متعلقات الركاب بالمطارات وأحيانا أحذيتهم

>