انتبه.. أدوية حرقان المعدة والحموضة ترفع فرص الإصابة بأمراض القلب والكلى

عند الإصابة بالحرقان والحموضة نذهب سريعاً للصيدلية لشراء الأدوية والفوارات للتخلص من هذه المشكلة سريعاً، لكن كشفت دراسة علمية بريطانية حديثة أن أدوية الحموضة والحرقان لها آثار جانبية خطيرة ومقلقة.

وأوضح الباحثون أن أدوية حرقان وحموضة المعدة تسبب الكثير من المشاكل الصحية، فهى تسبب مشاكل الكلى وترفع فرص الإصابة بأمراض القلب.

وتستخدم حبوب الحموضة والمعروفة باسم (مثبطات مضخة البروتون)، عندما يهرب حامض المعدة إلى المرىء مما يسبب ألما حارقا.

وأكدت الدراسة أنه فى عام 2014، كان هناك 53 مليون دواء ووصفة طبية لمثبطات مضخة البروتون.

وكشفت الدراسة الرئيسية أن الذين يتناولون بعض مثبطات مضخة البروتون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بمعدل 20%، حتى لو كانوا أصحاء.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن استخدام أدوية الحرقان والحموضة لأكثر من سنة يمكن أن يؤدى إلى نقص خطير فى المواد الغذائية الحيوية وتزيد من مخاطر الاصابة بعدوى فيروس سى القاتل.

وأضاف الباحثون أن أدوية الحرقان والحموضة "مثبطات مضخة البروتون" تقطع إمدادات أكسيد النتريك، وهى مادة طبيعية حيوية تعمل على استرخاء الأوعية الدموية، وبالتالى ترفع من فرص الإصابة بالنوبات القلبية، كما أنها قد تسبب إرتفاع فى ضغط الدم. ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الامريكى "Newsmax Health".

كلمات متعلقة ..

موضوعات متعلقة..

لكبار السن.. أدوية حرقان المعدة تعرضك للفشل الكلوى وهشاشة العظام

سلطات المطار تضبط مرشد سياحى حاول تهريب أدوية للحروق ومستحضرات تجميل

>