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بسبب انسداد الخلايا المناعية.. المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالسل

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بسبب انسداد الخلايا المناعية.. المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالسل بسبب انسداد الخلايا المناعية.. المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالسل
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بمرض السل لأن الدخان يسبب انسداد الخلايا المناعية ويضعف قدرتها على محاربة البكتيريا المسببة للسل.

وأوضح الباحثون من جامعة كامبريدج أن النظام المناعى يتصرف مثل "المكانس الكهربائية" للمواد غير مرغوب فيها، مما يساعد على التخلص من وإعادة تدوير المليارات من الخلايا الميتة كل يوم.

وأشار الباحثون إلى أن السل (TB) هو مرض تسببه البكتيريا المتفطرة، ويمكن أن ينتشر إلى أى جهاز فى الجسم، ولكنه أكثر شيوعا فى الرئتين، لافتين إلى أنه يمكن أن ينتشر من شخص لآخر عن طريق الهواء ويمكن أن يسبب ضيق التنفس، الهزال، والموت فى نهاية المطاف.

وأكد الباحثون أن التدخين يسبب العديد من الكوارث على الصحة أبرزها سرطان الرئة وأمراض القلب والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وأخيرا يرفع من فرص الإصابة بمرض السل، حيث يعمل الدخان على انسداد الخلايا المناعية ويمنعها من أداء وظيفتها.

وقال الباحثون إن الوفيات السنوية العالمية لمكافحة السل انخفضت بنسبة 47٪ بين عامى 1990-2015، كما أنه قابل للشفاء ويمكن الوقاية منه. ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "ميديكال نيوز توداى".


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