باحثون: حقن غاز الأوزون أحدث علاج لالتهابات المفاصل

كشفت دراسة علمية حديثة أن حقن غاز الأوزون فى الركبة يمكن أن يعالج آلام التهاب المفاصل. وأوضح الباحثون أن حقنة أسبوعيا فى الركبة من غاز الأوزون، وهو شكل من غاز الأكسجين الموجود فى الغلاف الجوى يمكن أن تقلل من الألم وتحسن القدرة على الحركة.

وقال الباحثون إن العلاج يعمل عن طريق وقف إفراز "البروستاجلاندين" وهى المواد الكيميائية التى تفرز عند التهاب المفاصل والتى ترسل إشارات الألم إلى الدماغ. وأشار الباحثون إلى أن ما يقدر بنحو تسعة ملايين شخص فى بريطانيا لديهم درجة ما من هشاشة العظام، ويعانون من تدمير الغضاريف والأنسجة اللينة، وبالتالى تتلامس العظام مع بعضها البعض، ويحدث الاحتكاك الذى يجعل المفاصل متورمة ومؤلمة للغاية، ولا توجد أدوية لعلاج هذه الحالة وكثير منهم يعانون من الاعتماد على تناول المسكنات لتخفيف الأعراض.

وفى السنوات الأخيرة تم استخدام الأوزون فى مجال الطب، وعلى سبيل المثال، استخدم فى طب الأسنان كوسيلة لوقف تسوس الأسنان، وثبت أنه يدمر البكتيريا الضارة التى تُعفن الأسنان واللثة.

وأضاف الدكتور فيليب كوناجان، أستاذ طب العضلات والعظام فى جامعة ليدز البريطانية، أن الأوزون يمكن أن يكون مفيدا فى علاج الأمراض لأن الفحوصات المخبرية أظهرت أن الغاز له تأثيرات مضادة للالتهابات ويعالج مشاكل المفاصل.

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