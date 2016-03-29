بالفيديو - كيف تحول فاردي في 4 أعوام من التسجيل أمام 5 ألاف مشجع إلى هز شباك هولندا

أن تصل لسن الـ 25 وأنت تلعب في دوري الدرجة الثالثة، فهذا يعني أن أكبر أمنياتك ستكون اللعب في الدوري الممتاز قبل سن الثلاثين، لكن الأمور تختلف حين تتعلق بجايمي فاردي.

4 أعوام فقط كانت كفيلة لتغير حال جايمي فاردي من دوري الدرجة الثالثة إلى التسجيل لمنتخب إنجلترا الأول.

سجل جايمي فاردي مهاجم وهداف ليستر سيتي هدفا في الدقيقة 41 ليمنح المنتخب الإنجليزي التقدم على نظيره الهولندي في مباراة ودية.

والهدف هو الثاني دوليا لفاردي في 6 مباريات مع إنجلترا بعد أن افتتح رصيده التهديفي بهدف بالكعب في شباك منتخب ألمانيا قبل 4 أيام.

والمفارقة في هدف فاردي أنه منذ أربع سنوات تحديدا 31 مارس 2012 كان يلعب مع فريقه فليتوود تاون في دوري الدرجة الثالثة أمام لينكولن سيتي وسجل هدفا منح فريقه نقاط المباراة الـ3.

لكن وقتها كان استاد هايبري ملعب فليتوود تاون يتسع لـ5000 متفرج فيما هدف فاردي الذي سجله اليوم كان في ملعب ويمبلي الشهير والذي يتسع لـ80 ألف متفرج. ياله من موسم الذي تقدمه يا جايمي!