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«إنستجرام» يزيد مدة مقاطع الفيديو المنشورة عليه لدقيقة واحدة

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«إنستجرام» يزيد مدة مقاطع الفيديو المنشورة عليه لدقيقة واحدة «إنستجرام» يزيد مدة مقاطع الفيديو المنشورة عليه لدقيقة واحدة

إنستجرام

 

قررت  شركة إنستاجرام المملوكة لفيسبوك، زيادة المدة المتاحة لتسجيل مقاطع الفيديو من 15 إلى 60 ثانية لمقطع الفيديو الواحد في تحديث جديد على تطبيقها لأجهزة أندرويد و iOS.

وكانت مقاطع الفيديو التي تصل مدتها إلى 60 ثانية متاحة للمعلنين فقط، إلا أن الشركة قالت بأن جميع المستخدمين سيستفيدون من هذه الميزة كي يتمكنوا من مُشاركة لحظاتهم مع الآخرين بشكلٍ أفضل، ذاكرةً أن عدد من يشاهدون مقاطع الفيديو على إنستاغرام قد ازداد بنسبة 40 % خلال الشهور الستة الأخيرة، مما يدل على ازدياد اهتمام مُستخدمي التطبيق بمقاطع الفيديو، حسبما ذكرت جريدة الوطن الكويتية.

وقالت الشركة إن التحديث الجديد سيقوم أيضًا بإعادة ميزة multi-clip التي أتاحت لمستخدمي تطبيقها على iOS إنشاء مقطع اعتمادًا على مقاطع متعددة مخزنة في هاتف المستخدم، وذلك بعد أن كانت الشركة قد سحبت هذه الميزة في تحديثً سابق للتطبيق”.

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