الحكومة الليبية: أى قرار خارج قبة البرلمان لن نعترف به

قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثنى لن نعترف بشرعية تُملى من خارج البلاد، لافتاً إلى أن الشرعية تؤخذ من داخل ليبيا وأى قرار خارج قبة مجلس النواب لن نعترف به.

وأضاف الثنى، فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المؤقتة جسم منتخب من مجلس النواب وسنتمسك بهذه الشرعية وسنسير الدولة لحين منح الثقة لحكومة الوفاق من قبل مجلس النواب .

و أوضح " أن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق أراد أن يقفز على السلطة"، منوهاً إلى أن هناك أطرافا دولية ومحلية تُمارس ضد الحكومة سياسة التنكيل والتجويع .

وأكد رئيس الحكومة المؤقتة أنه لن نعترف بتصريحات الممثل الخاص للأمم المتحدة مارتن كوبلر والدول الخارجية بشأن منح الثقة لحكومة الوفاق .

ونوه إلى أن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق أراد أن يقفز على السلطة .

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