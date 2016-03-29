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أخبار المغرب اليوم.. الرباط ترفض تصريحات بان كى مون حول الصحراء الغربية

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أخبار المغرب اليوم.. الرباط ترفض تصريحات بان كى مون حول الصحراء الغربية أخبار المغرب اليوم.. الرباط ترفض تصريحات بان كى مون حول الصحراء الغربية
ركزت أخبار المغرب اليوم، على المرونة التى أبدتها المغرب تجاه مجلس الأمن الدولى بشأن ملف الصحراء، على خلفية الأزمة بين الرباط والأمانة العامة للأمم المتحدة، لكنه أظهر فى الوقت نفسه "حزماً" فى موقفه إزاء بان كى مون.

وقالت وزارة الخارجية المغربية فى بيان لها، "إن المغرب مستعد لحوار مسئول وشامل وبنّاء مع مجلس الأمن الدولى"، مضيفة " أن تصريحات بان كى مون منحازة وغير قابلة للتبرير"، وذلك على خلفية تبرير المتحدث الرسمى باسم الأمانة العامة لمصطلح "احتلال".

أخبار المغرب اليوم..

وتناولت أخبار المغرب اليوم، تجديد وزير الخارجية الفرنسي، جون مارك أيرو، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، دعم بلاده للقرارات التى اتخذها المغرب فى حق بعثة "المينورسو"، وذلك ردا على التصريحات غير المسؤولة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مشيرا فى ذات الوقت إلى أن فرنسا تأمل فى تمكين هذه البعثة من ممارسة مهامها".

ورصدت أخبار المغرب اليوم، بدء القنصلية العامة للمغرب فى مقرها الجديد بستراسبورج ، فى تقديم خدماتها لأفراد الجالية المغربية.

وتميز افتتاح المقر الجديد، بإقامة حفل رسمى ورفع العلم الوطنى على أنغام النشيد الوطني، بحضور محمد العروشى القنصل العام للمملكة بستراسبورج والمكلف بالعلاقات مع المجلس الاوروبي، وأعضاء السلك القنصلي.

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