وزير الخارجية: لا يجوز «التعميم» في التعامل مع أوضاع حقوق الإنسان في مصر

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه لا يخلو مجتمع من تجاوزات ولا يجوز التعميم في التعامل مع أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف «شكري»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر يتم تصويرها للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على غير حقيقتها، مشيراً إلى وجود أطراف مشتركة ما بين دول وتنظميات تسعى لتضخيم الأوضاع داخل البلاد.

وأشار إلى أن مصر ليس لديها ما تخفيه سواء على المجتمع الداخلي أو الخارجي، لأننا نسير وفق مبادئ القانون.