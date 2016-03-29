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محافظ بني سويف يؤكد على أهمية ربط برامج هيئة محو الأمية بسوق العمل

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محافظ بني سويف يؤكد على أهمية ربط برامج هيئة محو الأمية بسوق العمل محافظ بني سويف يؤكد على أهمية ربط برامج هيئة محو الأمية بسوق العمل

اجتماع المحافظ ورئيس الهيئة

استقبل المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، الدكتور أسامة فراج رئيس الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار ومعتزعبد الرؤوف مدير عام فرع الهيئة ببني سويف لبحث تتنشيط وتعظيم دور الهيئة في مجال محو الأمية بالمحافظة وما تم إنجازه في هذا المجال على أرض الواقع خلال الفترة الماضية.

وخلال اللقاء طالب المحافظ بأهمية أن تترتبط استراتيجية تعليم الكبار عبر برامجها وآلياتها بعدد من القضايا الاجتماعية منها البطالة وتوفير فرص عمل ومراعاة احتياجات سوق العمل من خلال تأهيل الفئات المستهدفة لأنشطة الهيئة وتدريبهم على تنفيذ المشروعات الصغيرة والحرفية، مرحبًا بتنفيذ هذه المبادرة بالمحافظة ومؤكدا على استعداده لدعمها.

من جانبه أوضح رئيس تعليم الكبار أن الهيئة تعمل على قدم وساق لأحراز تقدمًا متزايدًا في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وتدريبهم وتأهيليهم ضمن برامج الهيئة التي تسعى لتطويرها وتحسينها بصفة مستمرة.

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