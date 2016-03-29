فيديو| مشاده بين إعلامية مصرية و «الغيطي» بسبب الصوره المنسوبه لطليقة خاطف الطائرة

نشبت مشادة كلامية بين الإعلامي محمد الغيطى والدكتورة منى رومان، على الهواء بعد رفض الثاني اعتذار الأول. وهاجمت رومان الغيطي قائلة له ، ” كيف لك ان تعرض الصور دون أن تتحرى الدقة أنت وفريق الإعداد”، واعتذر الغيطي عن الخطأ الغير المقصود على حد وصفه مطالبًا رومان بأن تتلقى الموضوع برحابة صدر.

وكانت الدكتورة منى رومان مقدمة برنامج ” ما وراء الأحداث” المُذاع على فضائية “الكارمة” أن الإعلامي محمد الغيطي عرض خلال برنامجه”صح النوم”، المُذاع على فضائية “ltc” صورًا لها على أنها طليقة مختطف الطائرة المصرية في قبرص .

وأضافت رومان أنها سُتقيم دعوة قضائية في القضاء المصري والأمريكي ضد الغيطي نظرًا لما أحدثه لها من ضرر مادي ومعنوي ، مطالبة الإعلامين بتحري الدقة فيما ينشر ويعرض على وسائل الإعلام المختلفة.