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"المالية" تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بـ 291.2 مليار جنيه خلال 3 شهور

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"المالية" تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بـ 291.2 مليار جنيه خلال 3 شهور "المالية" تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بـ 291.2 مليار جنيه خلال 3 شهور
تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 250ر291 مليار جنيه خلال الربع الرابع "أبريل – يونيو" من العام المالى الحالى 2015/ 2016.

وذكرت المالية، فى جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة اليوم، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 5ر58 و5ر58 و65 و65 مليار جنيه على التوالى.

وأضافت أنه سيتم أيضا خلال ذات الربع طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق أكتوبر 2018 ) بقيمة 12 مليار جنيه وأجل 3 سنوات (استحقاق أكتوبر 2019 ) بقيمة 3 مليارات جنيه وأجل 3 سنوات (استحقاق يونيو 2019) بقيمة 6 مليارات جنيه.

وأشارت إلى أنه سيجرى طرح سندات أجل 5 سنوات (استحقاق مايو 2020) بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق أبريل 2021) بقيمة 15 مليار جنيه، وصفرية الكوبون "18 شهرا" بقيمة 5.250 مليار جنيه.


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