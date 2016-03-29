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ننشر صور المضيفة صاحبة المشهد البطولى بالطائرة المصرية المحررة

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ننشر صور المضيفة صاحبة المشهد البطولى بالطائرة المصرية المحررة ننشر صور المضيفة صاحبة المشهد البطولى بالطائرة المصرية المحررة
ننشر صور المضيفة الجوية لدى خطوط للطيران التى تصدرت المشهد البطولى فى حادث اختطاف الطائرة المصرية فى قبرص صباح اليوم، على حسب روايات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأوضح النشطاء فى الرواية المتداولة عبر فيس بوك، أن المضيفة قامت بفعل شجاع بعدما أقنعت مختطف الطائرة بالإفراج عن المصريين المختطفين وقامت بتخريجهم من الطائرة والرجوع مرة ثانية دون الهروب وترك المشهد.

المضيفة الشجاعة، الطائرة المخطوفة، مصر للطيران (1)

المضيفة الشجاعة، الطائرة المخطوفة، مصر للطيران (2)

المضيفة الشجاعة، الطائرة المخطوفة، مصر للطيران (3)

المضيفة الشجاعة، الطائرة المخطوفة، مصر للطيران (4)


>مضيفة الطائرة المختطفة: الركاب كانوا فى رقبتى وقلت الشهادة عند الله أفضل

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مصر 365

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