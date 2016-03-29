إبراهيم سماحة: سبب اتهامى يعود إلى تغيير مقعدى بالطائرة المختطفة

قال الدكتور إبراهيم سماحة، أحد المختطفين بالطائرة المصرية بقبرص، إنه أول من علم بأمر اختطاف الطائرة وهو على متنها من إحدى المضيفات، والتزم الصمت، مشيرًا إلى أن زوجته أخبرته عندما هبط فى مطار "لارنكا" أن وسائل الإعلام تقول إنه هو الخاطف، وتابع:"سبب اتهامى باختطاف الطائرة يعود إلى تغيير مقعدى" .

وعن حالة المختطفين داخل الطائرة، أضاف "سماحة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، قائلاً:" ولا واحد من الركاب اتهز له شعرة عندما علم بأمر اختطاف الطائرة".

وأوضح : "زوجتى كانت منهارة فطلبت منها الهدوء وقلت لها أنا لسة مفرج عنى فكيف أكون الخاطف".

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