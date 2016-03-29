بالفيديو - ألمانيا تسحق إيطاليا برباعية وديا

فاز منتخب ألمانيا على نظيره المنتخب الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين ليورو 2016.

توني كروس تقدم لألمانيا في الدقيقة الـ 24، قبل أن يضيف ماريو جوتزه الهدف الثاني في الدقيقة الـ 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الألمان بهدفين مقابل لا شئ.

في شوط المباراة الثاني، أضاف جوناس هيكتور الهدف الثالث لألمانيا في الدقيقة الـ 59، قبل أن يضيف ميسوت أوزيل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 75.

منتخب إيطاليا قلص الفارق في الدقيقة الـ 83 عن طريق ستيفين شعراوي، لينتهي اللقاء بفوز ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدف.

الفوز هو الثامن لألمانيا على حساب إيطاليا مقابل 15 فوز لمنتخب إيطاليا، وهو الفوز الأول للألمان منذ عام 1995.

ورغم أن أن ألمانيا حققت 8 انتصارات تاريخيا على إيطاليا، إلا أن كل الانتصارات في مباريات ودية.