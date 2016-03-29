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مارتن يول يستدعي عمرو جمال لمواجهة ديروط

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مارتن يول يستدعي عمرو جمال لمواجهة ديروط مارتن يول يستدعي عمرو جمال لمواجهة ديروط

وجه حسام غالي قائد منتخب رسالة قوية لزميله رمضان صبحي عقب نهاية مباراة مصر ونيجيريا يوم الثلاثاء.

وسجل رمضان صبحي هدف مصر في فوزها على نيجيريا 1-0 يوم الثلاثاء بالجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2017 والتي تأهل لها الفراعنة بنسبة 99.9%.

وقال غالي موجها حديثه لرمضان صبحي عبر قناة الحياة: "أطالبه بالتركيز واللعب بقوة ليصبح أحد أفضل لاعبي الكرة المصرية".

وأضاف قائد الأهلي لزميله مازحا "بطل دلع"، مشيرا إلى أنه يقدم مستويات طيبة في الوقت الحالي لكن ينقصه الثبات على المستوى.

شاهد هدف رمضان صبحي في نيجيريا:

شاهد ملخص لمسات رمضان صبحي من هنا

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فيديو اليوم السابع

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