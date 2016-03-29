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مضيفة الطائرة المصرية تروى تفاصيل الاختطاف: "حاولنا احتواء الركاب"

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مضيفة الطائرة المصرية تروى تفاصيل الاختطاف: "حاولنا احتواء الركاب" مضيفة الطائرة المصرية تروى تفاصيل الاختطاف: "حاولنا احتواء الركاب"
فى أول ظهور إعلامى لها، قالت نهال البرقوقى مضيفة الطائرة المصرية: "دى أقل حاجة ممكن أقدمها لمصر وشركتى التى أعتز بها، وما حدث توفيق من عند الله وبفضل التدريب الذى حصلنا عليه".

وروت نهال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، مقدمة برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، تفاصيل اختطاف الطائرة، موضحة: "نفذنا كل ما طلبه الخاطف، حيث كان يضع يديه على الحزام، وكان ضروريا أن نتماسك ونتمالك، وحاولنا احتواء الركاب، دون إخبارهم وأكدنا لهم أننا مسيطرون على الموقف وقمنا بتهدئة الركاب، وكنا مسئولين على وصول الركاب بسلام".

وتابعت: "بدأت المفاوضات مع الخاطف وطلب احتجاز 5 ركاب فقط للمساومة بهم، وكان أهم شىء بالنسبة لنا وصول الطائرة بسلام وكان ضروريا أن ننفذ طلباته لنجاه الركاب".


>-بالفيديو..والدة مضيفة الطائرة: علمت أن ابنتى مختطفة وهى تودع الركاب على سلم الطائرة
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مصر 365

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