أمن المنوفية يضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وبانجو عقب تبادل لإطلاق النار

تمكنت مباحث قويسنا بالمنوفية من ضبط عاطلين وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى وبحوزتهم 5 كيلو بانجو وأسلحة نارية وذلك عقب تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الأمن وفر اثنان آخران تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية ووردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث مركز شرطة قويسنا تفيد بقيام كل من أحمد.ص.ى.ا، 38 عامًا، عاطل، ومقيم بدائرة المركز ومطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 31053 جنح قويسنا لسنة 2012 "إصابة خطأ" حبس سنة وسبق اتهامه فى 4 قضايا مخدرات – سلاح، صبرى.ع.ف – 37 عامًا عاطل ومقيم بدائرة المركز، إسلام.م.ا.ا – 24 عامًا عاطل ومقيم بدائرة المركز، وأحمد.ش.ع.س 42 عامًا عاطل ومقيم بإمبابة بمحافظة الجيزة – ومطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 21212 جنح قسم إمبابة لسنة 2015 "إيصال أمانة" – حبس 3 أشهر بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها بين المتعاطين بدائرة المركز والقرى المجاورة وحيازة أسلحة نارية وذخائر مستغلين فى ذلك مجرى نهر النيل "فرع دمياط" أمام قرية ميت برة ـ دائرة المركز.. مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية تحت إشراف اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية ضمت ضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث مركز قويسنا برئاسة العقيد مصطفى غنيم مفتش مباحث قويسنا وبركة السبع، والرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا والنقباء أحمد سرور، وعبد الله الميت، ونصر موسى، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.

وما أن استشعروا وصول القوات قام الأول والثانى بمبادرة القوات بإطلاق الأعيرة النارية وقامت القوات بمبادلتهما إطلاق الأعيرة النارية إلا أنهما تمكنا من الهرب بواسطة مركب صيد مزود بموتور باتجاه الغربية دون حدوث ثمة إصابات بالقوات أو بأحد وتمكنت من ضبط الثالث والرابع وبحوزتهما لفافة ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر تزن حوالي 5 كيلو تقريبًا، سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12، 4 طلقات من ذات العيار، 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، و7 كشافات إضاءة والمخصصة من الدولة لإنارة الشوارع الرئيسية بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع بالاشتراك مع المتهمين الهاربين تم التحفظ على المضبــــوطات جارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين تم تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7844 جنح مركز قويسنا لسنة 2016 وجارٍ العرض على النيابة.

ضبط سائقين اثنين لتعاطيهما المواد المخدرة أثناء القيادة بالمنوفية

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