دار "ايلي صعب" تفتتح بوتيكها الثاني في دبي

يسر دار "إيلي صعب" Elie Saab أن تعلن عن افتتاح بوتيكها الثاني في دبي، في مول الإمارات، لتضاف الى لائحة البوتيكات الفاخرة التي افتتحتها الدار مؤخراً في باريس في شارع جورج الخامس، وفي لندن في قسم السوبر براندز في هارودز، والتي تنوي افتتاحها في عواصم عالمية عدّة خلال ٢٠١٦.



ويتبع البوتيك الجديد، الذي يقع في قسم الأزياء الفاخرة في الطبقة الثانية من المول، الخطوط الهندسية والتصميمية التي بدأتها الدار مع بوتيك جورج الخامس في باريس، لجهة الأحجام المعمارية المنحوتة بأسلوب معاصر ومنفّذة بأفخر المواد، وتفاصيل تغني المكان وتجعله منصّة فاخرة وأنيقة وغنيّة بالضوء، لعرض أجمل الفساتين الجاهزة والحقائب والإكسسوارات.



ويتضمن البوتيك مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2016 وحقائب الدار الفاخرة بينها حقيبة Le 31 الجديدة، وقطع أزياء رئيسية لكلّ يوم. وفي البوتيك، ركن مخصّص لعطور إيلي صعب وأبرزها Elie Saab Le Parfum ومجموعة العطور المركزة La Collection des Essences والعطر الجديد Rose Couture الذي أطلقته الدار أخيراً.



ويُضاف بوتيك مول الإمارات الى قائمة البوتيكات ونقاط التوزيع في المنطقة، وفي مقدّمتها بوتيك إيلي صعب في وسط العاصمة اللبنانية، بيروت، وفي دبي مول وفي مول "اللؤلؤة" في قطر.