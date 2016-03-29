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أخبار سوريا اليوم.. موسكو: رحيل الأسد ليس شرطا مسبقا لمواصلة المفاوضات

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أخبار سوريا اليوم.. موسكو: رحيل الأسد ليس شرطا مسبقا لمواصلة المفاوضات أخبار سوريا اليوم.. موسكو: رحيل الأسد ليس شرطا مسبقا لمواصلة المفاوضات
ركزت أخبار سوريا اليوم على الأزمة السورية وتحرير مدينة تدمر السورية، وأعلنت موسكو أن رحيل الأسد لايمكن أن يكون شرطا مسبقا لمواصلة المفاوضات، كما تناولت أخبار سوريا اليوم تعيين الصين مبعوث خاص للأزمة السورية.

أخبار سوريا اليوم


>أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف أن رحيل رئيس سوريا بشار الأسد لا يمكن أن يكون شرطا مسبقا لمواصلة المفاوضات السورية، وقال ريباكوف- فى تصريحات صحفية نقلتها قناة (روسيا اليوم) الثلاثاء، أنه "من المهم أن تبدأ أطراف المفاوضات فى الجولة المقبلة المزمع عقدها فى 11 أبريل، إجراء اتصالات مباشرة، وآلا تتحول المفاوضات إلى سلسلة لقاءات بمشاركة المبعوث الأممى ستيفان دى ميستورا ووفود الدول الأعضاء فى مجموعة دعم سوريا".

أخبار سوريا اليوم


>فيما عينت الصين اليوم الثلاثاء أول مبعوث خاص لها للأزمة السورية وهو دبلوماسى عمل كسفير لدى إيران فى الوقت الذى تسعى فيه للقيام بدور أكثر نشاطا فى الشرق الأوسط.

ميدانيا تخوض قوات النظام السورى الثلاثاء اشتباكات عنيفة ضد تنظيم داعش فى محيط مدينة القريتين والتلال القريبة فى محافظة حمص فى وسط سوريا، بعد يومين على طردها الجهاديين من مدينة تدمر الأثرية فى المحافظة نفسها، بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان.

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