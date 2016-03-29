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العبادى يطالب البرلمان بتوضيح موقفه بشأن حكومة جديدة لمكافحة الفساد

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العبادى يطالب البرلمان بتوضيح موقفه بشأن حكومة جديدة لمكافحة الفساد العبادى يطالب البرلمان بتوضيح موقفه بشأن حكومة جديدة لمكافحة الفساد
طالب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى البرلمان اليوم الثلاثاء، بتقديم توجيهات واضحة له حول ما إذا كان يتحتم عليه تعيين سياسيين من الأحزاب أو تكنوقراط مستقلين فى حكومة جديدة تهدف إلى مكافحة الفساد.

وكان العبادى يرد فى خطاب بثه التلفزيون الرسمى على المهلة التى حددها البرلمان يوم الاثنين، لتشكيل حكومة جديدة بحلول يوم الخميس.

وقال العبادى: "على مجلس النواب أن يحدد بصورة واضحة موقفه وما يطلبه من رئيس الوزراء: "هل المطلوب تقديم وزراء من الكتل السياسية أم تقديم وزراء تكنوقراط خارج الكتل والمحاصصة."

وبدأ رجل الدين الشيعى القوى مقتدى الصدر يوم الأحد اعتصاما داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين فى بغداد والتى تضم سفارات ومكاتب حكومية فى تصعيد للضغط على العبادى للوفاء بخطته.

وقال العبادى قبل ستة أشهر إنه سيشكل حكومة جديدة تضم وزراء تكنوقراط لا تربطهم صلات بالأحزاب السياسية.

لكن سياسيين آخرين بينهم أشخاص من حزب الدعوة الشيعى المنتمى له العبادى عارضوا مثل هذا التعديل خشية أن يقوض شبكات التأييد السياسى التى تدعم ثرواتهم ونفوذهم منذ أكثر من عشر سنوات.

ودعا العبادى فى خطابه مقتدى الصدر لإنهاء الاحتجاجات التى قال إنها تمثل عبئا على قوات الأمن فى الوقت الذى تقاتل فيه تنظيم داعش، الذى يسيطر على مناطق واسعة فى شمال وغرب العراق.

وقال العبادى: "لا يجوز من أجل تحقيق الإصلاحات التأثير على الوضع العسكرى أو الأمني."
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