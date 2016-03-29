رمضان صبحي: سنتحسن.. وخططت للاحتفال مع غالي بالهدف لكننا فشلنا

أكد رمضان صبحي لاعب منتخب مصر أن الروح القتالية من اللاعبين سر الفوز على نيجيريا في مباراة الليلة.

وفاز منتخب مصر على نظيره نيجيريا بهدف مقابل لا شئ، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017 بالجابون.

وقال رمضان صبحي في تصريحات لقناة الحياة عقب اللقاء: "جميعنا نشترك في تحقيق هذا الإنجاز ولست أنا فقط صاحب الفضل".

وأضاف "الروح القتالية سر تحقيق الفوز وكنا على قلب رجل واحد طوال المباراتين لتحقيق الفوز حتى نجحنا بذلك في النهاية".

صبحي أتبع "خططت للاحتفال مع حسام غالي بالهدف بطريقة خاصة حال تسجيلي له كما بشرني قبل اللقاء، لكنني فشل في ذلك بسبب الزحام الشديد حولنا أثناء الاحتفال".

وأتم "الفترة المقبلة سنتحسن أكثر بعد اقتراب التأهل وهدوء الأعصاب".

ويحتاج منتخب مصر لنقطة واحدة من مباراته الأخيرة أمام تنزانيا ليضمن التأهل رسميا لكأس أمم إفريقيا بعد غياب عن البطولة خلال آخر ثلاث نسخ.