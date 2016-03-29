إبراهيم سماحة يروى تفاصيل اختطاف الطائرة المصرية.. ويؤكد: «التزمنا الصمت»

روى الدكتور إبراهيم سماحة، أحد المختطفين بالطائرة، تفاصيل اختطاف الطائرة المصرية، معربًا عن سعادته البالغة بالعودة إلى أرض الوطن، مضيفًا: “علمت أن السلطات اتهمتنى بالخطف قبل أن تقدم الاعتذار”. وقال “سماحة” فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، مقدمة برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”: “لم يعلم الركاب بأى شيء إلا بعد ربع ساعة، حيث تم جمع جوازات السفر، وفوجئت بالطائرة تزداد ارتفاعًا حتى تم إبلاغنا باختطاف الطائرة، والتزمنا الصمت، حتى وصولنا لمطار قبرص”. وتابع: “جميع الركاب لم ينزعجوا من الخاطف وكانوا فى قمة الثبات، والخاطف كان يعطى تعليمات، وأحد الركاب صورة قنبلة بحوزته ولكن لا أعلم إذا كان بها متفجرات أم لا”.