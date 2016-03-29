وزير الطيران المدنى: المطارات المصرية تطبق إجراءات أمن عالمية

أكد شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، أن المطارات المصرية تطبق إجراءات أمن عالمية، وعلينا ألا نشك فى الإجراءات الأمنية لمطاراتنا عندما يحدث شىء بها.

وقال شريف فتحى فى تصريحات صحفية: أدى فريق العمل معه نجاحًا كبيرًا اليوم فى أزمة الطائرة المختطفة، مؤكدًا مراجعته للإجراءات بالمطارات بعد الأزمة التى شهدتها مصر اليوم، والإعلان عن الأشياء المطلوب تحسينها فى المستقبل، وتحديد ما سيتم عمله فى الفترة المقبلة.

- وصول طائرة مصر للطيران إلى مطار لارنكا لنقل الركاب المختطفين