روسيا:الحديث عن تأثير خطف الطائرة المصرية على استئناف الرحلات لمصر سابق لأوانه

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إنه لا يرى أى داع للحديث عن تأثير حادث اختطاف طائرة تابعة لشركة مصر للطيران على احتمال استئناف الرحلات الجوية إلى مصر قبل كشف ملابسات الحادث.

وقال بيسكوف - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية- "لا نعرف تمام المعرفة ماذا حدث ولماذا ؟، ولهذا لا يكون معقولا تقديم مثل هذا الاستنتاج المتعجل".

وكانت شركات الطيران الروسية علقت الرحلات إلى مصر بعد سقوط طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء فى العام الماضي.

- وزير الطيران المدنى: المطارات المصرية تطبق إجراءات أمن عالمية