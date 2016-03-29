رئيس الوزراء يهنئ طاقم الطائرة المصرية المحررة والركاب بسلامة الوصول

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمطار القاهرة مساء اليوم، يرافقه السيد وزير السياحة، المصريين العائدين من قبرص، الذين كانوا على متن طائرة مصر للطيران التى كانت تقوم صباح اليوم برحلة من مطار برج العرب إلى مطار القاهرة، ثم أجبر قائدها على تغيير مسارها والهبوط بمطار لارنكا بقبرص.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء الركاب وطاقم الطائرة بسلامة الوصول إلى أرض الوطن، والذين كان برفقتهم وزير الطيران المدنى الذى توجه اليوم إلى قبرص لاصطحاب الركاب خلال رحلة العودة.

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