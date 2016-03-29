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شيخ معهد بسوهاج : «لو الرسول جاء متأخرًا سوف أغيبه»

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شيخ معهد بسوهاج : «لو الرسول جاء متأخرًا سوف أغيبه» شيخ معهد بسوهاج : «لو الرسول جاء متأخرًا سوف أغيبه»

رئيس منطقة سوهاج الأزهرية – أرشيفية

 

استبعدت المنطقة الأزهرية بسوهاج شيخ معهد أزهرى تابع لإدارة طما الأزهرية، وأحالته للتحقيق على خلفية تداول مواقع التواصل الاجتماعي لقول منسوب لة أثناء حواره مع عدد من المعلمين المتأخرين عن الحضور في الصباح “إن جاء الرسول متأخرًا سوف أغيبه”.

وهو ما أثار حفيظة معلمي المعهد والذين قاموا بإبلاغ المنطقة والموجهين بالواقعة للتخقق من جديتها تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

من جانبه قال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية الدكتور أحمد حمادي إنه أرسل لجنة من الشئون القانونية بالمنطقة للتحقيق في الواقعة والاستماع لأقوال المعلمين بالمعهد تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة حال ثبونها.

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