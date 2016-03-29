بالفيديو - مصر تعود إلى أمم إفريقيا إكلينيكيا

إكلينيكيا ، مصر تعود إلى كأس أمم إفريقيا. منتخب الفراعنة يحتاج لخطوة صغيرة حتى يستعيد مكانه في بطولته المفضلة بعد الفوز على ضيفه النيجيري بهدف في ملعب برج العرب.

ويكفي منتخب مصر تفادي الخسارة بأربعة أهداف أو أكثر أمام تنزانيا في الجولة الأخيرة من التصفيات يونيو المقبل، وذلك لو فازت تنزانيا على نيجيريا قبلها.

وجاء احتفال منتخب مصر بالفوز كبيرا في أرض الملعب، إذ عانى الفراعنة على مدار 3 نسخ في الوصول للبطولة، ما زاد الضغط على الفريق في تصفيات 2017.

كلمة السر

منتخب مصر دخل موقعتي نيجيريا في الجولتين الثالثة والرابعة بخطط دفاعية مع اعتماد على محمد صلاح أكثر من غيره في صناعة الفارق.

في الجولة الثالثة منتخب نيجيريا هاجم مصر، ودافع الفراعنة حتى اشترك رمضان صبحي فصنع لصلاح هدفا رائعا خطف به التعادل مع النسور.

ولعب رمضان صبحي أساسيا في جولة الإياب مع صلاح. وسجل هدف الفوز على نيجيريا، ليصبح ثاني أصغر هداف في تاريخ الفراعنة بعد أحمد حسام "ميدو".

هذا الهدف رفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط في مجموعة انسحب منها فريق تشاد وتم حذف نتائجه مع كل منافسيه.

حذر كوبر

دخل هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر مباراة ملعب برج العرب أمام نيجيريا بشكل حذر.

التزم عمر جابر وحمادة طلبة الظهيران الأيمن والأيسر بالدفاع. إبراهيم صلاح ومحمد النني تمركزا في نصف ملعب مصر دون تقدم كبير كذلك.

أيضا ضغط منتخب نيجيريا على محمد النني في وسط ملعب مصر فتأثر بناء هجمات الفراعنة بسرعة.

مروان محسن الذي لعب على حساب أحمد حسن "كوكا" عانى في إيجاد فرص مريحة أو مساندة عددية كبيرة من وسط الملعب.

فقط هدد منتخب مصر مرمى نيجيريا بكرة ثابتة ضربها أحمد حجازي برأسه فقط لترتد من قائم النسور.

ظل محمد صلاح ورمضان يتقدمان بالكرة بدون دعم كبير في الهجوم حتى انتهى الشوط الأول.

الفوز

في الشوط الثاني زادت الكرات الملقاة في منطقة جزاء نيجيريا، حتى خطف رمضان صبحي الهدف بتصويبة قوية.

بعد هدف مصر تراجع منتخب الفراعنة بشكل كبير وتألق احمد حجازي في حماية مرمى أحمد الشناوي.

اشترك عمرو جمال وتحرك بشكل جيد لتقليل الضغط على دفاع مصر.

ومنح حسام غالي بدخوله في وسط الملعب المنتخب توازنا وضغط على مفاتيح لعب نيجيريا.

وظل منتخب مصر يعطل هجمات نيجيريا ويتراجع ونجى من تصويبة خطيرة لفيكتور موسيس ضربت قائم أحمد الشناوي حارس الفراعنة حتى انتهى اللقاء بفوز ثمين.

شاهد الهدف:

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شاهد ملخص لمسات رمضان صبحي:

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