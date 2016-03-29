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بالفيديو..أب يعاشر ابنته لمدة 30 عام

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بالفيديو..أب يعاشر ابنته لمدة 30 عام بالفيديو..أب يعاشر ابنته لمدة 30 عام

عرض برنامج “الوطن اليوم” الذي تقدمه الإعلامية الرفاعي على قناة “الآن” قصة تقشعر لها الأبدان عن أب يقوم بإغتصاب إبنته على مدار 30 عاماً ، وتقول الفتاة بأن والدها كان يقوم بحركات غريبة مثل البوس و الإحتضان منذ كانت في عمر الـ 8 سنوات حتى وصل به الى إغتصابها وهي لم تفهم ماذا يفعل والدها ، وكانت الوالدة تشك بأن الأب يتصرف بغرابة مع الفتاة ، وفي يوم دخلت الأم الى غرفة بناتها لتجد زوجها يختبئ خلف الباب عارياً تماماً من الملابس ، فسألته لماذا هو بهذه الوضعية  ، فكان رده بأنه يريد أن يمتحنها اذا كانت تصدق بأنه من الممكن أن يرتكب أي شيء مع بناته .

كان الأب يستغل إنشغال الأم عن البيت فيقوم بإغتصاب إبنته بعد أن يعطيها منوم ، فلا تشعر هذه الفتاة بأي شيء ، فبعد إستيقاظها من النوم ترى نفسها غير مرتدية ملابسها ( عارية ) ، فذهبت فوراً الى أحد المراكز الطبية و أجريت لها الفحوصات اللازمة وقالت لها الطبيبة بأنها ليست بنت ، وقامت الأم بمواجهة زوجها ولكنه أنكر فعلته ، وقام بطردها من البيت ، وقالت الفتاة بأن والدها كان يهددها بقتلها اذا تكلمت مع أمها أو اي أحد من العائلة ، وتم الحكم على الأب بالسجن لمدة 13 عاماً و2000 جلدة بتهمة الإغتصاب .

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