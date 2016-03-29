بالفيديو..أب يعاشر ابنته لمدة 30 عام

عرض برنامج “الوطن اليوم” الذي تقدمه الإعلامية شيرين الرفاعي على قناة “الآن” قصة تقشعر لها الأبدان عن أب يقوم بإغتصاب إبنته على مدار 30 عاماً ، وتقول الفتاة بأن والدها كان يقوم بحركات غريبة مثل البوس و الإحتضان منذ كانت في عمر الـ 8 سنوات حتى وصل به الى إغتصابها وهي لم تفهم ماذا يفعل والدها ، وكانت الوالدة تشك بأن الأب يتصرف بغرابة مع الفتاة ، وفي يوم دخلت الأم الى غرفة بناتها لتجد زوجها يختبئ خلف الباب عارياً تماماً من الملابس ، فسألته لماذا هو بهذه الوضعية ، فكان رده بأنه يريد أن يمتحنها اذا كانت تصدق بأنه من الممكن أن يرتكب أي شيء مع بناته .

كان الأب يستغل إنشغال الأم عن البيت فيقوم بإغتصاب إبنته بعد أن يعطيها منوم ، فلا تشعر هذه الفتاة بأي شيء ، فبعد إستيقاظها من النوم ترى نفسها غير مرتدية ملابسها ( عارية ) ، فذهبت فوراً الى أحد المراكز الطبية و أجريت لها الفحوصات اللازمة وقالت لها الطبيبة بأنها ليست بنت ، وقامت الأم بمواجهة زوجها ولكنه أنكر فعلته ، وقام بطردها من البيت ، وقالت الفتاة بأن والدها كان يهددها بقتلها اذا تكلمت مع أمها أو اي أحد من العائلة ، وتم الحكم على الأب بالسجن لمدة 13 عاماً و2000 جلدة بتهمة الإغتصاب .

شبكةعيونالإخبارية

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