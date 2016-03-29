حبس سائقين 4 أيام بتهمة التزوير فى إجراء تحاليل المخدرات بمرور مصر القديمة

قرر المستشار محمد حسين، رئيس نيابة مصر القديمة، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس سائقين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتزوير أثناء إجرائهما تحاليل الكشف عن المواد المخدرة بإدارة مرور مصر القديمة.

كشفت تحقيقات النيابة تلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطارًا من إدارة المرور يفيد اكتشاف الطبيب المجرى لتحاليل أحد السائقين تزويره، عقب اكتشافه أن أحد السائقين استعان بصديقه لإجراء التحاليل بدلًا عنه وباكتشاف الأمر، تبين أن صورة السائق مغايرة لمجرى تحليل المخدرات، فأبلغ الشرطة عنهما، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التى أمرت بما سبق.

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