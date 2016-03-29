بالفيديو - رمضان صبحي ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا دوليا

نجح رمضان صبحي لاعب منتخب مصر في أن يكون ثاني أصغر لاعب في تاريخ الفراعنة ينجح في تسجيل هدفا دوليا في مباراة رسمية.

واستطاع رمضان صبحي تسجيل هدفا في شباك نيجيريا في المباراة التي تقام بينهما على ملعب برج العرب في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وسجل لاعب الأهلي الهدف وهو يبلغ من العمر 18 عاما و9 أشهر ويومين.

أما أصغر لاعب سجل هدفا دوليا في مباراة رسمية في تاريخ الفراعنة فهو أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك.

وسجل ميدو هدفا في شباك السنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2002.

وأقيمت تلك المباراة في السادس من شهر مايو عام 2001، وكان ميدو حينها يبلغ من العمر 18 عاما وشهرين و13 يوما.

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