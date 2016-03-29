أخبار عاجلة

الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - رمضان صبحي ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا دوليا

Google+ Print
بالفيديو - رمضان صبحي ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا دوليا بالفيديو - رمضان صبحي ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا دوليا

نجح رمضان صبحي لاعب منتخب مصر في أن يكون ثاني أصغر لاعب في تاريخ الفراعنة ينجح في تسجيل هدفا دوليا في مباراة رسمية.

واستطاع رمضان صبحي تسجيل هدفا في شباك نيجيريا في المباراة التي تقام بينهما على ملعب برج العرب في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وسجل لاعب الأهلي الهدف وهو يبلغ من العمر 18 عاما و9 أشهر ويومين.

أما أصغر لاعب سجل هدفا دوليا في مباراة رسمية في تاريخ الفراعنة فهو أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك.

وسجل ميدو هدفا في شباك السنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2002.

وأقيمت تلك المباراة في السادس من شهر مايو عام 2001، وكان ميدو حينها يبلغ من العمر 18 عاما وشهرين و13 يوما.

طالع أيضا

رمضان صبحي.. ثاني أصغر لاعب في تاريخ منتخب مصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين !

ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين !

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب