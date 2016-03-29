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ميدو: في وضعنا الحالي لابد أن نعترف بأن التأهل إنجاز

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ميدو: في وضعنا الحالي لابد أن نعترف بأن التأهل إنجاز ميدو: في وضعنا الحالي لابد أن نعترف بأن التأهل إنجاز

أبدى أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر والزمالك السابق رؤيته بأن اقتراب تأهل منتخب مصر إلى كأس الأمم الإفريقية بعد غياب 3 بطولات يعد إنجازا كبيرا في ظل الوضع الحالي.

منتخب مصر فاز على نظيره النيجيري بهدف مقابل لا شئ، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017 بالجابون.

وقال ميدو في تصريحات خلال الاستوديو التحليلي للمباراة: "التأهل لأمم إفريقيا المقبلة بعد غياب 3 بطولات يعد إنجازا كبيرا في ظل الأجواء الحالية".

وأضاف "تأخرنا كثيرا في الفترة الأخيرة بعد استمرار غيابنا عن البطولة لفترة وتراجع تصنيفنا، ولذلك فإن التأهل يعد إنجاز في حد ذاته حاليا".

ميدو أتبع "كوبر بالغ في الحرص الدفاعي خلال اللقاء، لكنه احتاج الفوز الذي قد يكون أرضية جيدة لبناء جيل يعيد الكرة المصرية إلى مكانتها الطبيعية".

وأتم "لابد أن ننحي السلبيات جانبا الآن لأن كوبر نفسه يعرف بأن الفريق لديه سلبيات وسيخطط لإصلاحها بكل تأكيد".

وارتفع رصيد منتخب مصر للنقطة السابعة في صدارة المجموعة، ليضمن التأهل إلى أمم إفريقيا بشكل كبير قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.

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