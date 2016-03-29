10 خطوات لترتيب خزانة الملابس

"سيدتي. نت" _ خاص

خزانة الملابس ممتلئة دائماً! لا داعي للقلق، إذ قامت Helpling.ae، وهي منصة إلكترونية متخصصة في مجال خدمات التنظيف وحجز عمال النظافة في دولة الإمارات، بتقديم نصائح مفيدة لترتيب وتنظيف خزانة الملابس والتخلص مما لا تحتاجينه داخلها لإيجاد مساحة إضافية هذا الربيع. بعد أن تنتهي من ترتيب خزانتك، سيدهشك مقدار الوقت الذي ستوفره، ناهيك بعدد الملابس الرائعة التي ستكتشفين أنك نسيت وجودها في داخلها!

| الخطوة الأولى: أفرغي خزانتك وقومي بوضع محتوياتها على سريرك.

إن الغرض من هذه الخطوة هو أن تنظري إلى سريرك وتدركي أنك تتمسكين بأشياء كثيرة لا تحتاجينها ولا تستفيدين منها.

| الخطوة الثانية: بعد أن تفرغي خزانتك تماماً، امسكي بقطعة قماش وبخّاخ تنظيف أو بعض الخل وامسحي أسطح الخزانة والرفوف والأدراج، لإزالة الغبار عنها، كما أن هذه طريقة فعالة لاكتشاف حجم المساحة المتوفرة لديك.

إن الغاية، هنا، أن تنظري إلى كل شيء على سريرك، لتقرري ما هي الأشياء الضرورية لك، الأشياء التي لن تستغني عنها، وستعيدينها إلى خزانتك.

| الخطوة الثالثة: تخلّصي من علاقات الملابس ورفوف الأحذية الصدئة. علماً بأن علاقات الملابس المصنوعة من الأسلاك تتلف الملابس، وتتسبب في التجعدات وتترك بقعاً على الأخيرة، لذا يستحسن رميها. استثمري، بالمقابل، في العلاقات الخشبية لأنها ستحمي ملابسك، وهي متوفرة بأسعار زهيدة في أي "سوبرماركت".

| الخطوة الرابعة: فكّري في الطريقة الأفضل لاستخدام هذه المساحة الجديدة في خزانتك، قبل أن تبدئي في شراء أشياء أخرى. استخدمي شريط قياس لتعرفي كيف تستفيدين من خزانتك بطريقة مجدية، سواء كان ذلك باستخدام صناديق التخزين أو الأكياس القابلة للإغلاق. لا تضعي حداً لإبداعك، سواء كان ذلك بشراء خطافات جديدة، رفوف أو سلال. إن زيارة سريعة لمحل الأغراض المنزلية ستمنحك الكثير من الخيارات.

| الخطوة الخامسة: ستجدين أن التخلص من الملابس التي لا ترتدينها والاحتفاظ بالملابس التي ترتدينها هو أصعب جزء في هذه المهمة. هناك قاعدة تستطيعين اتباعها: إذا لم تكوني قد ارتديت القطعة لأكثر من 12 شهراً، فعليك التخلص منها. وإذا لم تكوني قد ارتديتها خلال الستة أشهر الماضية، ضعيها في كومة "ربما"، وإذا لم تكوني قد ارتديتها خلال الثلاثة أشهر الماضية، احتفظي بها، ولكن قومي بتعليقها في مكان واضح لتريها وترتديها مرة ثانية.

| الخطوة السادسة: إن التعامل مع الأشياء التي تحمل ذكريات هو الأصعب على الإطلاق! ننصحك، في هذا الإطار، بالتقاط صورة لها لتتذكريها، ثم قومي بالتبرع بها للأعمال الخيرية. فبذا، ستذهب إلى من سيعطيها حياة جديدة ويقدّرها لتصبح جزءاً من ذكرياته أيضاً.

| الخطوة السابعة: أثناء فرز ملابسك، قومي بتصنيفها في نفس الوقت. ننصحك بتصنيفها على أنها ملابس "عمل"، أو "مريحة"، أو "مناسبة لعطلة نهاية الأسبوع"، أو "خاصة بالمناسبات والسهرات". في حال استعصى عليك اتباع هذا التصنيف، اختاري التصنيف الذي يلائم أسلوب حياتك. الهدف من هذا هو تصنيف ملابسك وتوزيعها بين ثلاث فئات واضحة.

| الخطوة الثامنة: ابدئي بفرز ملابسك حسب اللون ونوع القطعة في كل فئة قمت بتصنيفها في الخطوة السابقة. ضعي السراويل مع بعضها، القمصان القطنية مع بعضها، والسترات مع بعضها. هذا التصنيف بذاته سيساعدك، عندما تقومين بإعادة الملابس إلى خزانتك.

| الخطوة التاسعة: الآن، بعد أن قمت بفرز كل شيء، قومي بإعادة وضع الملابس وتعليقها في خزانتك. هناك قاعدة عملية يجب عليك اتباعها: علّقي السترات والمعاطف والتنانير والفساتين. واطوي سراويل القطن والجينز والصوف. كما يجب تعليق أي قطعة حرير أو رقيقة وتغطيتها بغطاء حافظ للملابس.

| الخطوة العاشرة: قومي بتخصيص دُرجين مختلفين للقطع العشوائية، مثل: ملابس السباحة، والقبعات.

أخيراً: ضعي الأحذية بوضعية أمامية كل زوج بجوار الآخر، ورتبي الأكياس بجوار بعضها، وقسمي المجوهرات إلى أصناف (عقود، وخواتم...) وضعيها في أدراج شفافة.

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