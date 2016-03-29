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أبو تريكة بعد الفوز على نيجيريا: ميلاد جيل جديد للكرة المصرية

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أبو تريكة بعد الفوز على نيجيريا: ميلاد جيل جديد للكرة المصرية أبو تريكة بعد الفوز على نيجيريا: ميلاد جيل جديد للكرة المصرية

هنأ محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق الفراعنة بالفوز على نيجيريا والاقتراب من التأهل لكأس أمم إفريقيا 2017.

وكان منتخب مصر قد تغلب على نيجيريا يوم الثلاثاء في ملعب برج العرب بهدف دون رد في إطار رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم. (طالع التفاصيل)

ويحتاج منتخب مصر لنقطة واحدة فقط من مباراته المقبلة أمام تنزانيا لتعلن عن تأهلها رسميا.

وكتب أبو تريكة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا:"مبروك لمنتخب مصر بالعزيمة والروح القتالية، ميلاد جيل جديد لكرة القدم المصرية".

ويحتل منتخب مصر حاليا صدارة المجموعة السابعة برصيد سبع نقاط مقابل نقطتين لنيجيريا ونقطة واحدة لتنزانيا.

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