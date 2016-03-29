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ضبط مواطن ذبح "حصان"بحجة تسليمه للسيرك.. والأهالى يتهمونه ببيع لحومه للأهالى

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ضبط مواطن ذبح "حصان"بحجة تسليمه للسيرك.. والأهالى يتهمونه ببيع لحومه للأهالى ضبط مواطن ذبح "حصان"بحجة تسليمه للسيرك.. والأهالى يتهمونه ببيع لحومه للأهالى
ضبطت مباحث مركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، مواطنًا بقرية بلقينا دائرة المركز، بعد قيامه بذبح حصان، وسلخه، وتقطيع لحومه، وتجميعه فى أكياس، بحجة تسليمه للسيرك، لتقديمه طعاما للأسود.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد طارق داوود مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ من أهالى قرية بلقينا، بقيام شخص بإحضار حصان، وذبحه فى الشارع وسلخ الجلد، وتقطيع اللحم، وتجميعه فى أكياس، واتهمه الأهالى بتجهيزها لبيعها على أنها لحوم بلدية.

انتقل الرائد محمد البرلسى رئيس مباحث مركز المحلة وضباط المباحث وتم ضبط المتهم ويدعى "مسعد.م.ا" 40 عاما، مقيم بدائرة ثان المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وباشر أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة التحقيق.


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