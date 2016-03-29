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طبيبة تشيلسي السابقة تحصل على وظيفة جديدة

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طبيبة تشيلسي السابقة تحصل على وظيفة جديدة طبيبة تشيلسي السابقة تحصل على وظيفة جديدة

حصلت إيفا كارنيرو الطبيبة التي دخلت في حرب قضايا مع نادي تشيلسي الإنجليزي على وظيفة جديدة خارج عالم كرة القدم.

وأعلنت العيادات التخصصية في جبل طارق الحصول على خدمات الطبيبة الشهيرة.

كارنيرو أقيلت من منصبها كطبيبة في الجهاز الفني لتشيلسي خلال فترة عملها مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

مورينيو اتهم كارنيرو بأنها لا تفهم كرة القدم، وذلك بعدما دخلت أرض الملعب على غير رضاه لعلاج إدين أزار خلال الدقائق الأخيرة من مباراة لتشيلسي ضد سوانزي.

تشيلسي لم يكن فائزا ولهذا رأى مورينيو أن دخول الطبيبة لعلاج أزار أضاع وقتا على الفريق اللندني، مقترحا أن اللاعب البلجيكي لم يكن فعلا مصاب، وأن من يفهم كرة القدم يدرك ذلك.

وأفصح مورينيو وقتها "طبيب أو مدلك أو سكرتير. أي شخص يجلس على مقعد في الجهاز الفني عليه أن يفهم في كرة القدم وتلك الأمور فيها".

تلك التعليقات رأت كارنيرو أنها عنصرية ضدها كامرأة، ورفعت قضية ضد تشيلسي بناء على ذلك. رافضة أي تسوية مع النادي اللندني.

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