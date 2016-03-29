صور.. مهرجان ثقافي فني للاحتفال بالذكرى 52 لرحيل عباس العقاد‎ في أسوان

​شهد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان افتتاح المهرجان الثقافي الفني الذي تنظمه ثقافة أسوان في إطار احتفالاتها بمرور 52 عامًا على ذكرى رحيل عملاق الأدب العربي عباس العقاد تحت “عنوان العقاد .. الشاعر والفليسوف”.

وحضر المهرجان الدكتور عبد الرحمن المحسني رئيس قسم اللغة العربية والآداب بجامعة الملك فهد بالمملكة العربية السعودية والمهندس عبد العزيز العقاد عميد أسرة العقاد، بجانب عدد كبير من الأدباء والشعراء والمثقفين والشباب من محبي أدب العقاد ومؤلفاته.

وأكد اللواء “حجازي”، على أنه إحترامًا وتقديرًا لرمز أسوان وعنوانها عباس العقاد فقد تم استحداث تقليد جديد للاحتفال بذكرى رحيله من خلال قيامه بزيارة متحف ومكتبة العقاد بصحبة عدد من طلاب المدارس والجامعة المتميزين في الأنشطة الثقافية والأدبية لإحياء ذكراه الخالدة بأسلوب جديد يعزز ويرسخ أهمية التواصل بين الأجيال بإعتبار العقاد قيمة وقامة كبيرة على مستوى مصر والعالم يجب أن يستفاد أبنائنا وشبابنا من أعماله الفكرية وسيرة حياته المليئة بالعبر والدروس وخلال الإحتفال.

أوضح محافظ أسوان بأن هذا المهرجان الثقافي الفني الكبير يأتي تخليدًا لذكرى عملاق الأدب وتأكيدًا على حضوره المتجدد الذي أثري الفكر والأدب العربي والإسلامي بأعماله البارزة ومواقفه الشجاعة والوطنية والتي كان لها أكبر الأثر في إحداث متغيرات سياسية خلال مرحلة فاصلة من تاريخ مصر الحديث.

وشيد “حجازي”، بالحضور المتميز للشباب والشابات ومشاركتهم بهذا المهرجان الكبير بما يتضمنه من فعاليات ثقافية وفنية كثيرة يشارك فيها كوكبة متميزة من الشعراء والأدباء و المتخصصين.

ومن جانبه أكد محمد إدريس مدير عام الثقافة بأن المهرجان مستمر لمدة 3 أيام ويتضمن الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية منها عرض لقاء تليفزيوني مع العقاد ومسرحية لإحدي مؤلفاته بعنوان “محاكمة شاعر” ، كما يشمل تنظيم 3 جلسات بحثية الأولي بعنوان “العقاد شاعرًا” والثانية بعنوان “المرأة عند العقاد” والثالثة بعنوان “العقاد الشاعر..الفيلسوف”، بالإضافة إلى تنظيم 2 مائدة مستديرة أحداها بعنوان “إسلاميات العقاد “والأخري بعنوان “العقاد في عيون أحفاده” وقد اختتم حفل الإفتتاح بإهداء محافظ أسوان درع المحافظة لأسرة الراحل عباس العقاد وتكريم الفائزين في المسابقتين البحثة والفنية، بالإضافة إلى قيام أسرة العقاد بإهداء المحافظ مجموعة مختارة من كتب ومؤلفات العقاد تقديرًا له على رعايته للمهرجان.